A Melania Trump le gustan las críticas hacia su marido

Melania Trump tiene sentido del humor. Esto ha quedado demostrado, una vez más, en las redes sociales. El escritor Andy Ostroy escribía el siguiente tuit: «Parece que el único muro que Donald Trump ha construido es el que hay entre él y Melania Trump».

Lejos de enojarse, Melania no dudó en pulsar el botón de 'Me gusta' al tuit en cuestión, como recoge la web del Ideal. El 'like' iba acompañado, a su vez, por un GIF en el que se ve a la primera dama cambiando la expresión de su rostro el mismo día del juramento de su marido.