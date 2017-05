Carmen Borrego y Ortega Cano se funden en un reconciliador abrazo

Gloria Camila se ha convertido en uno de los atractivos de 'Supervivientes 2017'. Sus continuos comentarios íntimos sobre su familia están generando múltiples titulares. Entre Alba Carrillo y Gloria Camilia están convirtiendo esta edición del reality en un auténtico 'Sálvame playero'.

Las últimas declaraciones de Gloria Camila sobre Las Campos no se las acababa de creer Carmen Borrego, presente en el plató, ya que ella no era conocedora de la mala relación entre su familia y Ortega Cano.

Para intentar aclararlo Carmen Borrego ha tenido un encuentro con José Ortega Cano y por lo que parece ha sido de lo más amistoso. Según ha señalado la propia Carmen, el diestro le ha dado un abrazo con el que le ha demostrado que no hay enfrentamiento alguno entre las dos familias: «Me ha dicho que no haga caso de lo que se habla, y me ha dado besos para mi hermana y mi madre».

Esta reacción del diestro ha sorprendido a todos, ya que fue su hija la que comenzó a realizar comentarios poco favorables de Las Campos. A Gloria Camilia le sentó mal la peineta que le hizo María Teresa Campos a su padre en un programa.

A pesar de ello, el abrazo entre Carmen Borrego y Ortega Cano podría tener una explicación y es que según Rosa Benito y Antonio David, el ex torero habría tenido ese gesto para evitar conflictos: «José es muy correcto, no quiere disputas».