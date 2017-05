Alba Carrillo sigue en 'Supervivientes 2017'

'Supervivientes 2017' se está caracterizando por ser una de las ediciones más movidas de la historia. Como ejemplo, la monumental bronca protagonizada por Alba Carrillo y Laura Matamoros que llevó al abandono de la madre de la modelo, Lucía Pariente, y la amenza de su hija de abandonar el concurso. Para evitarlo, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, intentó convencerla para que no tomara la decisión en caliente y esperara unos días a darles una respuesta, según recoge el portal Bekia.

Para decidir su salida o su continuidad, Alba Carrillo ha permanecido aislada en un hotel, donde parece que ha seguido las mismas reglas que el resto de sus compañeros, aunque su salida momentánea le ha servido para librarse de la tormenta que han tenido que soportar el resto de participantes.

En la gala de ayer domingo, antes de que la modelo hiciera pública su decisión se emitieron unas imágenes inéditas, previas a la discusión que se originó en publicidad. Antes de la pelea Lucía había sido avisada por su hija para que no hablase de Kiko Matamoros, una advertencia de la que la madre no hizo caso. Como respuesta Laura, la hija del colaborador de Telecinco, desveló que la modelo utilizaba a su padre para dar información por detrás de su ex y que su madre ya llama «gilipollas esférico» al colaborador.

En su enfrentamiento, Alba le dijo a Laura: «Prometí a Fonsi no hablar de él» y ésta le dijo: «Pues ya lo has hecho y de mi amiga te pido que no hables», refiriéndose a Marta Castro, la mujer de Nieto, a lo que la modelo replicó: «hablo de lo que me sale de las narices. Si quieres sacamos cuchillos, pero fuertes. ¡Que tenías ganas de vomitarme!». Pero la situación continuó calentándose, cuando Lucas, el hijo de Alba entró en escena: «Mira pues, si tienes un hijo, ¡quédate con tu hijo!», sentenció Matamoros, después de que Alba utilizara como arma la relación de amistad de Laura con la mujer del padre de su hijo: «Y tú, si quieres tanto a tu amiga, vete a su puta boda y deja de facturar» y añadió: «más vale un hijo que una amiga. Por mi hijo estoy aquí, no me toques donde duele. ¡A facturar y me importa una mierda la boda de tu super amiga!». Pero la respuesta de Laura no se hizo esperar: «¿Que vendimos qué? Porque aquí la única que vendes eres tú, ¡Qué vendes hasta como follas, asquerosa!».

Tras la fuerte discusión, madre e hija abandonaron la palapa. Ya en la playa Lucía y Alba comenzaron a discutir: «Y encima ahora el problema que tendré... Te lo dije, que te callaras la boca y no metieras al Matamoros de los cojones. ¿Para qué sacas eso? ¿No te das cuenta de que cada vez que abres la boca, van a por mí?» y añadía: «ahí no entramos más... Ya puede venir el maestro armero. Atajo de sinvergüenzas. Ha tenido que sacar a mi hijo, hija de puta... Yo quiero firmar y me voy a Madrid».

Al acercarse a la orilla, la modelo hablaba de su derecho a irse de la isla sin ser penalizada por todo lo que estaba soportando. Por su parte, Lucía Pariente fue expulsada directamente, ante su negativa a dirigirse al palafito para someterse al veredicto del público contra Paola. En ese momento Lucía dio su discurso de despedida: «Quisiera educación y respeto, pero ni está ni se le espera a ninguno de los dos. Putos vagos de mierda, asquerosos... Y la perra asquerosa guarra esta ya quisiera tener responsabilidades como mi hija, o unos estudios, o haber leído un libro, en lugar de ir de discoteca en discoteca. A ver si lo emiten, así su padre puede darme hasta en el cielo de la boca».

Mientras tanto en el plató de Telecinco, Teresa Bueyes, defensora de Alba, decidía: «La que me parece que lo ha hecho peor de todo es Lucía, porque una madre debe apaciguar, calmar los ánimos... A mí me ha faltado unas palabras de cariño y de ánimo de una madre a una hija».

Horas después de la gala y de ese duro enfrentamiento, Laura quiso reflexionar sobre lo sucedido: «Ayer no me pasé tanto como la última vez. ¿Qué tacos dije? ¿Follar? Cuando te enfadas, no te controlas y eso es lo peor mío. No me dejaban hablar. Están mal, están fatal. Dos contra una, así normal que explotase. La madre pinchaba... No quería hablar de su hijo ni del padre y quien metió a Fonsi y a Marta fue ella».

Su compañero, Alejandro Caracuel, le comentó que si Alba decidiese volver, seguramente volverían a pelearse: «Espero que no, que sea lo que Dios quiera. Pero, si vuelve, paciencia. No me queda otra».

La respuesta

Tras emisión de los vídeos, el programa contactó con el hotel, en el que se encontraba Alba Carrillo para conocer su decisión de regresar al reality o abandonar. La modelo comentó: «He hecho reflexiones y he pensado mucho y lo primero es agradecer el apoyo que recibí desde plató, que es una de las cosas que ha motivado la decisión que he tomado, pero también hay cosas que no voy a permitir, que se juegue ni que se ponga en boca de nadie. Yo no he hablado con menores que no hay que meter y cuestionarme como madre, tampoco. Las madres van a trabajar» y añadió: «He oído cosas que me han hecho mucho daño, de mi madre, insultos y descalificaciones personales muy graves. La puedes valorar como concursante, yo incluso, y ha concursado fatal, pero lo otro no me parece. Personalmente y desde el principio que llegué aquí me di cuenta de que iba a ser una mala influencia para mí. Vivir una experiencia tan fuerte con una madre no ha sido algo positivo, aparte de que ella no ha afrontado bien el concurso. Por eso dije, desde el principio, que iba a ser un lastre, no en mi vida, sino aquí. Y así ha sido».

Finalmente acabó su 'discurso' confirmando su continuidad en el concurso: «Sigo» y continuó diciendo: «No soy muy constante, lo reconozco. No es una de mis virtudes, pero, al final, aunque hago amago, no soy de dejar a mitad el partido. Y no puedo hacer otra cosa después de las palabras de ánimo que recibí el otro día de mi prima y de toda la gente que me ha apoyado».

Sandra Barneda, una vez conocida la decisión de Alba, se la trasladó a los habitantes de 'Tierra de Nadie'. «La primera noticia que tengo que comunicaros es que Lucía, la madre de Alba Carrillo ha abandonado y está volando ahora mismo destino Madrid. La segunda noticia es que Alba Carrillo está regresando ahora mismo a la playa para incorporarse al equipo de 'tierra de nadie».

En ese momento Kiko protestaba por la decisión de la organización: «Eso no es justo, porque aquí hemos pasado dos días que son como dos semanas en España. ¿Y ella cómo los ha pasado? Tanto amagar que va a abandonar... pues que abandone. ¿Ahora nosotros que pasa? Ya podía haber venido anoche y que se hubiera comido el chaparrón también».

A su llegada Kiko le preguntó a Alba: «¿Y tú estos dos días que no has estado aquí por qué ha sido?» y ésta le respondió: «he estado reflexionando, temas legales...», pero para el novio de Gloria Camila no era suficiente respuesta: «Ya, pero eso no es justo. ¿Tú sabes la noche que pasamos ayer? No lo sabes.... Esa noche vale por un mes aquí en la isla», a lo que Alba sentenció diciendo: «yo entiendo tu postura, pero no es a mí a quién se lo tienes que decir. A mí me parece bien, yo lo entiendo, pero ese es un tema de dirección».