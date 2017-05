Toño Sanchís prepara un libro sobre Belén Esteban

Primero fue ella misma la que se 'atrevió' a lanzarse al mundo editorial (con la ayuda de Boris Izaguirre) con su biografía 'Ambiciones y reflexiones' que, pese a haber vendido 60.000 copias, según Nielsen, organismo especialista en medición de ventas, se arrepintió de haber escrito. «Yo lo del libro no lo tenía que haber hecho. Respeto mucho a la gente que lo ha hecho pero no lo tenía que haber hecho. No tenía que haberle hecho caso a Toño. Me arrepiento», dijo en su momento la tertuliana de 'Sálvame'. Y eso después de haber vendido la nada desdeñable cifra de 60.000 ejemplares.

Hace unos meses se conoció la noticia de que una nueva biografía, esta vez no autorizada, de Belén Esteban iba a ver pronto la luz. Un bombazo. El escritor Julián Fernández Cruz, que esperará a que Andrea Janeiro cumpla la mayoría de edad para poner en el mercado su libro, asegura en él, según informó en su momento msn.com, que la hija de la 'princesa del pueblo' no sería hija del torero Jesulín de Ubrique. «Andrea no es hija de Jesulín. Toda la familia lo sabe pero todos callan».

No será la única. Toño Sanchís, el exrepresentante de Belén Esteban durante diez años, acaba de anunciar que está escribiendo un libro sobre su exrepresentada, con la que ha acabado, de plató en plató, 'a gorrazo limpio'. Y es que diez años de trabajar de representante de 'la princesa del pueblo' han debido de dar para muchas confidencias. «Yo no voy a escribir el libro desde el odio o el mal rollo, pero se van a ver pasajes que no es tan buena, pero también hay momentos muy buenos, que son los que más», asegura Sanchís en una entrevista con el portal Chance de Europa Press.

«Me lo ofrecieron varias editoriales, me lo pensé en Semana Santa y he dicho sí». Habrá que esperar a Navidad o la próxima Feria del Libro para ver el resultado.