Miley Cyrus deja las bebidas y la marihuana para grabar su nuevo disco

Miley Cyrus ante el inminente lanzamiento de su nuevo single 'Malibú' ha concedido una entrevista a la revista 'Billboard' en la que aborda varios aspectos tanto de su vida personal como profesional, como su relación con su pareja, el actor Liam Hemsworth, el abandono de los malos hábitos o el proceso de elaboración de su último trabajo.

La cantante también comenta que llevaba tres semanas sin fumar marihuana ni beber bebidas alcohólicas. «Era algo que simplemente quería hacer. Me gusta estar rodeada de personas que me hagan querer mejorar, involucrarme más, ser más abierta. Y me di cuenta de que no eran las personas que están drogadas. Quiero estar completamente clara, porque sé exactamente dónde quiero estar».

En cuanto a su nuevo single que saldrá al mercado el 11 de mayo declaró que estaba inspirado en su pareja y que fue compuesta de camino a The Voice, talent show del que fue coach el pasado año.

Con su nuevo disco, cuyo título todavía no se ha desvelado, la joven hace un giro hacia el country, estilo en el que comenzó, a la vez que envía un mensaje de amor al planeta, según recoge el portal 'Chance'.