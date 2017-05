Mila Ximénez se recupera de su operación estética

El pasado martes Mila Ximénez anunciaba, a través de las redes sociales, que iba a dejar la televisión durante un tiempo. Con ese escueto mensaje, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. Un día después todo se aclaró, cuando la revista 'Lecturas' publicaba la noticia de que la colaboradora de 'Sálvame' se iba a someter a una operación estética en su cara que le obligaría a estar alejada un tiempo de los platós.

Ese mismo día 3, un reportero del programa se trasladó hasta el hospital Francisco de Asís donde había sido intervenida. Omar Suárez confirmó que todo había salido a la perfección. «Sigue descansando, se ha despertado lo justo para cambiar de postura y está con analgésicos es lo que le han recomendado los médicos, muchísimo reposo. La familia está muy emocionada por el cariño que le han dado sus compañeros». El periodista también comentó que sus compañeras María Patiño y Chelo García Cortés habían acudido a verla, según publica Bekia.

Manolo Ximénez, hermano de Mila, confirmó el buen estado de la periodista: «En este momento no se ha despertado desde que ha salido del quirófano, nos ha dicho que todo ha salido muy bien y ahora hay que esperar un poco a que se recupere. Gracias a Dios todo ha salido bien. Ha habido un segundo en el que se ha despertado y ha preguntado por Alba».

Omar le ha preguntado si era cierto que lo que más temía Mila de la operación era la anestesia: «Sí, es lo que más le ha preocupado por siempre es una persona que gracias a Dios no se ha tenido que ver nunca en estos menesteres y le preocupaba un poquito la anestesia».

Manolo Ximénez no se quiso despedir del reportero sin antes agradecer el apoyo recibido: «Principalmente quería desde aquí no solo tranquilizar a todo el mundo porque de verdad que ha salido todo, todo, todo muy bien. Dar las gracias a todos los compañeros, directores, cúpula como lo llamáis vosotros porque los teléfonos no paran. Desde aquí quiero agradeceros el interés que tenéis por ella y está todo muy bien».

Para concluir la conexión, Omar comentó las últimas informaciones sobre el estado de salud de la colaboradora: «He podido saber que durante dos o tres días tendrá que permanecer en el hospital y luego tendrá una recuperación lenta para ver todos esos arreglos que se ha hecho, sí Jorge, en toda la cara en general». Terelu Campos quiso añadir que «La última hora que tengo es que ya está bebiendo y comiendo algo ligero. Es decir, que si después de medio día ya le están dando líquido y algo de comer me parece que es muy buen síntoma».