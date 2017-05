Mila Ximénez y María Patiño, preocupadas por Terelu

Terelu Campos no está llevando nada bien la participación de Bigote Arrocet, actual pareja de su madre, en 'Supervivientes 2017'. Este malestar se debe a los continuos comentarios de sus compañeros de 'Sálvame' que no dejan de acusarle de vago y de que solo intenta pasar lo más desapercibido posible para no hacer nada de nada.

No obstante, ante esta actitud la hija de María Teresa Campos ha comentado que ella no tiene que responsabilizarse de lo que hace o deja de hacer el novio de su madre. Pero, cada vez que se habla del reality, ella termina sumándose un nuevo berrinche, según publica Bekia.

Esta situación por la que atraviesa Terelu preocupa a dos de sus compañeras: María Patiño y Mila Ximénez. La primera ha asegurado que ha visto llorar a Terelu detás de las cámaras, algo que no le gusta en absoluto. Por su parte, Mila en su blog de Lecturas ha señalado que Terelu y su hemana Carmen Borrego no están en la misma situación, algo que no es justo. «Veo a la representante de Bigote en plató, que para mí es Carmen Borrego (la Tortosa es una figura desdibujada, para disimular), y me reafirmo en mi teoría de que es la más lista de todas las Campos. Terelu está sufriendo la participación del novio de Teresa en esta edición. Y es así. Es cierto que los vapuleos se los lleva ella de manera injusta. Pero es la persona más próxima al concursante en el plató. Es inevitable. Carmen pisa un terreno más amable», señala la tertuliana.