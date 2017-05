Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 81 años sin la compañía de sus hijos

Manuel Benítez 'El Cordobés', uno de los toreros más populares que ha dado el mundo de la tauromaquia, acaba de cumplir 81 años y no lo ha hecho en su mejor momento ya que además de no tener relación alguna con Manuel Díaz, también mantiene una actitud distante con su hijo Julio Benítez e inexistente con su ex mujer Martina Fraysse, según recoge el portal Chance.

Hace unos quince días, concretamente el 22 de abril, Manuel Díaz y Julio Benítez toreaban juntos por primera vez tras confirmarse la paternidad de Díaz 'El Cordobés', lo que ponía las bases para que se llevase a cabo una esperada reconciliación. Pero de eso nada. Todo lo contrario. El lugar elegido fue Palma del Río, un escenario que no gustó al progenitor de los toreros y definió la acción como 'márketing' y se negó a participar en 'el morbo' que suponía ver torerar a los dos hermanos juntos.

Para echar más leña al fuego, hace unos días se publicaba que la exmujer de 'El Cordobés' le habría vetado en la boda de Rafael, su cuarto hijo el pasado 29 de abril. La decisión, en este caso, la tuvo el novio. La madre le puso en la tesitura de elegir entre ella o su padre y Refael la eligió a ella, confirmando una vez más, las malas sensaciones que existe entre Manuel Díaz y sus hijos.

Con esta situación o mucho nos tememos o 'El Cordobés' solo contará en su 81 aniversario con la compañía de Mari Ángeles, su actual pareja 24 años más joven que él.