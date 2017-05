Fran Rivera responde a las palabras de Frank Cuesta

Frank Cuesta aprovechó la presentación de la nueva temporada de 'Wild Frank' en DMAX para además de decir que tiene una gran oferta de otra cadena, para hacer pública una carta contra Fran Rivera después de que el torero lanzara un comentario clasista contra los animalistas.

Como era de esperar el diestro ha respondido a estas palabras que el aventurero dijo a Ecoteuve: «Con Fran Rivera no tengo nada, él es un torero. Él dijo una cosa anecdótica con lo de que 'los animalistas no se duchan' y yo cogí esa cuña para meterle caña por el otro lado. Pero él hace su trabajo, o lo que él considera que es su trabajo, y yo no tengo nada contra Rivera, pero su trabajo es un trabajo de torturador sanguinario».

Ante este comentario, Fran Rivera en 'Espejo Público' le contestó diciendo: «Con respeto se puede hablar de todo, de lo que yo me quejo es de las faltas de respeto. Si yo le respeto, que él me respete» y volvió a explicar la razón que le llevó a decir que los animalistas no se duchaban. «Crucé la frontera porque el ataque que hemos recibido los toreros ha llegado a un límite».

Los colaboradores del programa le recordaron a Fran que Cuesta había publicado en las redes un texto que era mucho más agresivo: «No entiende por qué se os llama maestro, o que se os trate como héroes, que los héroes son la policía o los bomberos», señaló Cristina Fernández.

El torero quiso zanjar el tema apuntando: «Yo no voy a darle clases de nada, estoy con él en lo de que los policías y bomberos son héroes, pero los toreros también porque exponen su vida para cumplir sus sueños. El toreo es un arte que forma parte de la cultura de España, y la sangre forma parte de ese arte: la del toro y la de nosotros».