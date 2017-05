Comunican a Gloria Camila el nacimiento de su sobrina

Ayer, cuatro de mayo, Michu la que fuera pareja de José Fernando, hijo del torero José Ortega Cano y, por tanto hermano de Gloria Camila, ha dado a luz una niña. De ahí que la organización de 'Supervivientes 2017' no dudará en que Gloria Camila participase de la buena noticia. Jorge Javier le dijo a la concursante: «Gloria Camila, quiero que estés atenta a lo que va a suceder a continuación. Hay una persona que desea comunicarse contigo. Adelante, por favor». A continuación se oyó la voz de su tía Mari Carmen Ortega Cano que le decía a su sobrina: «Hola Gloria, cariño. Buenas noches. ¿Sabes quién soy?». En un principio no la reconoció, hasta que su novio Kiko le dijo quien era: «¡Hola, Mari Carmen! ¿Qué tal estás?», le pregunto la aventurera: «¡Hola, guapi! Corazón, que lo estás haciendo muy bien, que tu padre está muy contento, está muy bien, que tu hermano está muy bien...Gloria te tengo que dar una noticia, una noticia muy buena... ¡Has sido tía! Ha nacido una niña preciosa». Entre llantos y risas de alegría la tía le dijo que «¡Que se parece a ti! Es morenita y se parece a ti... Es preciosa», un comentario al que Gloria respondió: «claro, si mi hermano es negro como yo... Enhorabuena, dile a mi hermano que le quiero con locura, que le amo, que enhorabuena, que me habría gustado estar con él, pero bueno, que estoy aquí y que las fuerzas me las da él, mi padre y mi hermano chico, ¿vale? Y vosotros, claro. Gracias, tita. Te quiero».

María Patiño informó al respetable que la niña había nacido por cesárea y que al nacer el bebé pesó poco más de dos kilos. Según ha desvelado la tertuliana la niña se llama María del Rocío.