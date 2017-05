Compañeras de 'Supervivientes' tienen un gesto feo con Laura Matamoros

Laura Matamoros ha demostrado en 'Supervivientes', un reality de resistencia que lo suyo no es rendirse ante las adversidades. Una característica que ha dejado clara en la prueba de ayer en la que luchaba por lograr las antorchas que le dieran la posibilidad de viajar hasta 'el cielo'. La prueba no ha sido nada fácil y además no hay que olvidar que en el momento de realizarla, Laura tenía tremendos dolores en el estómago.

Al margen de su estado físico, la joven ha estado envuelta en un boicot en el que al final ella ha sido victtima. Un gesto feo por parte de una de sus compañeras y rivales. Leticia Sabater se ha aliado con Raquel, una de las mellizas, para que Laura no pudiese recuperarse y así perder la prueba, según recoge El Ideal.