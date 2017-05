Belén Esteban reabre la guerra, que parecía haber concluido, con Rosa Benito

El regreso de Rosa Benito a Telecinco, después de una larga ausencia no ha caído de la misma manera a todos los colaboradores de la casa. Su incorporación al debate de 'Supervivientes' ha hecho revivir rencillas pasadas. No hay que olvidar que la exmujer de Amador Mohedano, según recuerda el portal 'Chance', dejó algunas batallas abiertas como su guerra continua con Kiko Hernández o la pérdida de amistad con Belén Esteban quien se ha mostrado como una de las tertulianas más molestas con Rosa. «Me dio pena no saludar a Rosa, pero este verano pasó lo que pasó y Rosa me traicionó a mi y por eso están las cosas así. Su hija Chayo dio una exclusiva diciendo que yo me reía de las desgracias de su madre y que hablaba de éstas y eso me dolió mucho», comentaba la 'Princesa del Pueblo'. Además, Belén añadió: «Estoy muy dolida con Rosa, no hay que forzar la situación. Cuando yo tuve mi problema, Rosa sí habló por detrás y yo de ella no; yo me he partido la cara por ella y cuando yo he estado en Gran Hermano VIP no habló y no hizo lo mismo que yo».

Con estas palabras se aprecía el dolor de Belén tras la exclusiva que concedió Chayo: «Una amiga no habla de conversaciones privadas, no se ríe de las desgracias, está para lo bueno y para lo malo; prefiere callarse antes que hablar y decir tonterías».