Barack Obama pidió matrimonio a otra mujer que no era Michelle

La biografía sobre Barack Obama titulada 'The Making of Barack Obama', escrita por David J. Garrow, ganador de un premio Pullitzer, ofrece nuevos detalles sobre su vida personal. El aspecto que más ha llamado la atención ha sido la relación que mantuvo con otra mujer, Sheila Miyoshi Jager, actual profesora de la Universidad de Oberlin y en aquella época compañera en la Universidad.

Sheila Jager señala que «en el invierno de 1986, cuando fuimos a visitar a mis padres, me pidió matrimonio», pero según cuenta la biografía sus padres no le dieron su bendición porque les veían demasiado jóvenes. Aunque no se casaron ellos han seguido siendo buenos amigos, hasta que ella se dio cuenta que Obama quería hacer carrera política, primero como alcalde de Chicago o senador y después lo que todos sabemos.

Tras su seperación Barack conoció a Michelle comenzando una historia de amor, mientras Jagger continuaba con sus estudios. A partir de ese momento, el contacto tan solo fue esporádico, en ocasiones contadas.

En la biografía se cuenta cómo el expresidente tenía la idea de que para cumplir con su objetivo político debería adoptar una identidad plenamente afroamericana.