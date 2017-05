La actriz Mamen García pone voz a las canciones de Mercadona

Como era de imaginar detrás de la sintonía de los supermercados de Mercadona hay una voz, pero lo que nadie o casi nadie podría pensar es que se trataba de la voz de la actriz Mamen García que se hizo popular por su participación en 'Escenas de matrimonio'.

En unas declaraciones al portal Formulatv, la actriz recuerda que «Eso debió ser en el 86 o así, que solía hacer muchos jingles en un estudio. n mitad de los 80 yo era cantante del grupo Patxinger Z y hacíamos mucha tele en UHF» y añade que «la gente se llevó mucha sorpresa, pero yo más que nada soy cantante, aunque ahora haga más cosas de actriz».

Mamen recuerda que en aquellos años «empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Estudis. Nos vinieron con los dos compases que supongo que los hicieron los propios de Mercadona, otro hizo los arreglos y yo puse la voz».

La cantante, metida actriz, piensa que rescataron la canción cuando empezó a hacerse popular: «Yo tengo la sensación de que cuando empecé a salir en 'Escenas de Matrimonio' me di cuenta, porque tengo un Mercadona enfrente de casa, de que continuamente lo estaba oyendo».

Ahora, lo que tiene claro es que la canción es un éxito y tan solo lamenta que «no se tienen derechos de nada. Es una lástima, si no me habría forrado. No se cobran derechos de lo que se pone en supermercados».

A pesar de que ya han pasado 30 años desde que se creó el tema, todavía se sigue poniendo. Aún así: «no han cambiado la sintonía porque Mercadona la mantiene y nunca han puesto algo distinto».