Un actor de cine para adultos sale con pareja de 'First Dates'

Adrián y Alba acudieron al restaurante de 'First Dates' en busca del amor y por lo que parece sintieron 'el flechazo'. Cuando Alba vio a aparecer a su cita no pudo por menos que sonreír y confesarle que ya le conocia en Instagram. Él no recordaba que hubiera hablado con ella, no obstante sintío un gran alivio al enterarse de que ella ya conocía su faceta de actor porno y por lo que le preguntó: «¿Tú lo aceptarías?», dejándole claro que él no, según recoge Vertele.

«Trabajos hay muchos pero una mujer con la que encajes es más complicado», apuntaba Adrián, mientras hablaban de viajes, niños: «Yo me iría de viaje con él», decía Alba.

Al darse cuenta de los nervios que se habían reunido sobre la mesa, Lidia intervino y les aconsejó que se abrazaran para relajarse «Ya no la suelto, no quería dejar de abrazarla, ha sido cómodo, me he sentido muy bien».

Después de abrarzarse, tocarse el pelo y estar muy cerca de darse un beso, él no dudó en tener una segunda cita con Alba y «otra y otra y otra». Una respuesta similar a la que dio la propia Alba: «Hemos congeniado muy bien y porqué no seguir conociéndote».