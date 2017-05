Las redes afean el gesto a las 'celebrities' que fumaron en los lavabos del MET

El MET de Nueva York se convirtió el pasado lunes en un auténtico pase de 'celebrities' con motivo de su gala anual. Por la velada desfilaron las estrellas más famosas ataviadas con sus estupendos vestidos. Uno de los momentos más comentados fue el que Kylie Jenner convocó a amigos y compañeros a una foto grupal en los lavabos. Pero ésta no fue la única fotografía tomada ni la que originó mayor número de protestas, sino las instantáneas en las que un buen número de estrellas aparecían fumando, según recoge ABC.

En esas fotografías quedaron retratadas como fumadoras Bella Hadid, Lara Stone, Paris Jackson, Ruby Rose, además de Adwoa Aboah, Slick Woods y Jourdan Dunn. Dakota Johnson abiertamente posó mientras se encendía un cigarro, al igual que Rami Malek y Rita Ora, que posaron para un selfie en el espejo fumando. Elle Fanning, Balmain Olivier Rousteing, Lily-Rose Depp o Cara Delevingne tampoco se quedaron atrás.

Pero esta lista no se queda ahí, de modo que también pudimos ver a Marc Jacobs o Stella McCartney, quienes fumaron tranquilamente un cigarrillo en los lavabos, y eso que en Nueva York está prohibido fumar en espacios públicos y en muy pocos lugares privados. El comportamiento de este grupo de famosos no ha gustado al público, que no ha dudado en criticarles en las redes sociales: «Sentarse en un baño público con un vestido de alta costura, qué poco valoran lo que tienen» o «No deberían comportarse de esa forma sabiendo que son un ejemplo para millones de jóvenes».