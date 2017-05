Mila Ximénez abandona 'Sálvame' durante un mes

Mila Ximénez abandonará los platós de Telecinco durante un mes para someterse a una operación de cirugía estética en la cara, según ha publicado la revista 'Lecturas'.

La tertuliana que el próximo 21 de mayo cumpliará 65 años no ha querido ser menos que otros compañeros, como Kiko Matamoros, y ha optado por hacerse unos retoques en el rostro, ponerse en manos de un especialista para que le realice un 'lifting facial'. Esta operación llega después del consejo que le dio Jorge Javier Vázquez al regresar de 'Supervivientes'. «Jorge me dijo que cuando volviera mucho más delgada me tendría que hacer un lifting porque se me iba a caer todo», comenta la periodista.

La ex de Manuel Santana no ha tenido ningún problema en hablar de la operación, a diferencia de otros compañeros de profesión.