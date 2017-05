María Teresa Campos compara 'Supervivientes' con un 'Sálvame' en la playa

María Teresa Campos ha reconocido en varias ocasiones que no le ha sentado nada bien que su pareja, Bigote Arrocet, acudiera a 'Supervivientes' ya que tanto ella como sus hijas iban a sufrir las consecuencias negativas.

La única que se está llevando algo positivo de la participación del cómico en el reality es Carmen Borrego con su participación en 'Conexión Honduras' y 'Tierra de nadie' como defensora del novio de su madre. Por su parte, Terelu lo único que está recibiendo son palos por parte de su compañera Mila Ximénez, unas veces por hablar y otras por no hacerlo.

En cuanto a María Teresa Campos, se está mostrando al margen, aunque no pasa desapercibida. El pasado domingo, 30 de abril, en 'Conexión Honduras', Carmen Borrego comentó que su madre había dicho que no reconocía a su pareja en 'Supervivientes': «A mi madre no le está gustando nada cómo se está comportando Edmundo en la isla. No reconoce a Edmundo para nada, para nada, para nada...».

Pero dos días más tarde, la presentadora acudió al acto de entrega de la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Alejandro Sanz y al patinador Javier Fernández, y allí desdijo a su hija: «Yo estoy viendo cómo es él. Es una persona que nunca entra en conflicto, es especialmente buena persona y era una ilusión como dije y que yo en su día me enfadé porque a nadie le gusta, yo sé que eso no solo es un programa de supervivencia, también es... si lo digo me van a poner verde, tiene la cosa que la gente se lo pasa bien porque es como un 'Sálvame' en la playa».

Y tuvo razón ya que su último comentario molestó a Mila Ximénez quien, rápidamente, le envió un mensaje a la veterana presentadora: «Te voy a decir lo mismo que a Rosa Benito; 'Sálvame'. A ti y a tu hija os está sacando de muchos apuros así que respeto a la gente que te da de comer».