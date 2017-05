Mel B logra una orden de alejamiento contra su niñera

Mel B tiene en su poder desde el pasado miércoles una orden de alejamiento para los próximos cinco años contra Lorraine Gilles, la niñera de la familia. La cantante sigue pensando que su ex marido, Stephen Belafonte, y su empleada mantuvieron una relación sentimental, durante la cual quedó embarazada la joven.

El abogado de la cantante británica señaló ante el magistrado el chantaje al que estaba siendo sometida su clienta, tras decirle su niñera que tenía varias cintas de alto contenido sexual de la pareja y ella misma.

La ex Spice Girl también ha querido destacar el afán de protagonismo de la niñera durante el proceso de divorcio, según recoge el portal 'Chance'.

Por otra parte, la joven tramitó una demanda contra la cantante por difamación ya que, según ella, no mantuvo ningún romance con el productor, ni tampoco se quedó embarazada. Por contra, señala que fue seducida por su jefa para mantener un triángulo amoroso con el matrimonio durante siete años. Esta relación no la niega la cantante, aunque dice que fue impuesta por su ex.