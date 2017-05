Liam Neeson come gratis en un restaurante de Vancouver

Liam Neeson se ha convertido en el reclamo de un restaurante canadiense que ha visto cómo lo que comenzó siendo una broma se ha convertido en una anécdota que ha obtenido una gran repercusión en las redes, según recoge el portal 20minutos.

El actor británico está rodando en la ciudad canadiense de Vancouver la película 'Hard Powder', una noticia que llegó a los empleados del restaurante Big Star Sandwich y algunos de ellos, fans incondicionales del intérprete, decidieron hacerle un guiño. Así, pusieron en la calle el cartel que por uno de sus lados se podía leer: «Come in and get TAKEN away by our sandwiches» / «Ven y déjate llevar por nuestros sandwiches». Un TAKEN que hace referencia a la saga, conocida en España, como Venganza. Por el otro lado se podía leer: «Liam Neeson eats here for free»/ «Liam Neeson come aquí gratis».

Según ha señalado uno de los empleados del establecimiento, algún compañero de rodaje debió ver el cartel y se lo dijo al actor que decidió darse un paseo hacia el restaurante. El intérprete no tuvo ningún problema en hacerse una foto con sus dos fans.