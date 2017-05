Javier Bardem, en un principio, no tuvo claro iniciar su relación con Penélope Cruz

«Decidida y ardiente». Así define Javier Bardem a su esposa Penélope Cruz. Dos cualidades que le hicieron dudar al actor a la hora de comenzar su relación con ella, según ha revelado en una entrevista a la revista británica 'QC'.

En esta amplia entrevista confiesa que lo que más le atrajo de su mujer fue su pasión, aunque, a su vez, también era lo que más le preocupaba de cara al futuro.

Javier y Pe comenzaron su relación durante el rodaje de la película 'Vicky Cristina Barcelona' y el actor recuerda que la actriz madrileña tiene el mismo carácter que su personaje en la obra de Woody Allen, María Elena, de ahí que llegara a preguntarse si era la adecuada para él. «Oh, chico. Ella tiene ese espíritu de lucha. Hay escenas en las que discutíamos y ella me lanzaba platos. Me pregunté: ¿Realmente quiero esto para mí? Ella tiene eso que yo llamo sangre amorosa. Pasión por todo», señaló el intérprete.

Pero, a su vez, esa personalidad 'hermosa y sexy' es la que le hizo caer rendido en sus brazos: «Eso es lo que me parece atractivo. Hay belleza y hay que ser sexy. Penélope tiene ambas cosas».

Dos años después de rodar la película, contrajeron matrimonio y de esto hace ya siete años. Fruto de su unión nacieron sus dos hijos: Leonardo, de seis años, y Luna, de cuatro.

En la entrevista, Bardem también habla de su fobia a las escenas violentas en sus películas y, sobre todo, debido a una pelea en su etapa de juventud en la que le rompieron su tabique nasal. «A partir de ese momento no pude soportar la violencia», señaló el canario. No obstante y, a pesar de esos miedos, ha protagonizado películas como: 'No es país para viejos'. «Deberías haberme visto fuera de cámara, haciendo a Anton en esa película... Cuando la cámara dejaba de rodar le rogaba a los hermanos Coen que me quitasen de la cara aquella pistola».