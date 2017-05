Una cantante italiana recibe tocamientos mientras ensaya

Emma Morrone, representante de Italia en el Festival de Eurorisión en 2014 y presentadora del festival de San Remo en 2015, sufrió un fatal episodio mientras ensayaba la canción ‘I’m calling you’ para el programa ‘Amici di Maria di Filippi’, de Canale 5 del grupo Mediaset.

Uno de los bailarines que le acompañaba empezó a realizar tocamientos obscenos sobre la cantante que llegó a gritarle: «No, un poco menos», en varias ocasiones. «No quiero ser una mojigata, pero es que cuando me toca no puedo cantar. ¡Esto no es un baile!», se quejó la artista.

El programa no dudó en calificar la actitud del bailarín como una 'broma' y pidió disculpas a la artista. Después de hacerse viral, muchos seguidores no han dudado en calificar lo que sucedió en el ensayo de abuso sexual, según recoge Diario Sur.