Marta decide volver a su casa y Alonso la recibe de forma fría

Mientras Alba sondea a Marta sobre la raíz de su problema, Rosalía se muestra comprensiva con ella consciente de que Alonso ha cruzado una línea roja. Don Argimiro aconseja a una torturada Rosalía calma y prudencia respecto al caso de Marta mientras Quintero y Nuria, a pesar de lo ocurrido, aconsejan a la propia Marta que vuelva a su casa para evitar una denuncia de Alonso.

Benito sigue sin ver y cuenta con la complicidad de Fiona para ocultar su situación a su mujer pero Benigna no tarda en enterarse de todo. Josean emplaza a Maroto a conseguir el itinerario de la Vuelta Ciclista a España y Maroto, tras su despido, tiene un enfrentamiento público con Alonso. Bruno siente que Blanca le ha tomado el pelo y se ha reído de él. Cuando se lo reprocha la joven no entiende nada. A través de Joaquín Vigo, Félix descubre que él mismo es una víctima de la estafa de Alonso. Comprometido y torturado, Félix no puede contárselo a nadie.

Haciendo de tripas corazón, y ante la incredulidad de Alba, Marta decide volver a su casa. Alonso la recibe de forma fría: su vínculo matrimonial es un yugo y sus suertes, a pesar de todo, están unidas.