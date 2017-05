Leticia Sabater no soporta a Bigote Arrocet

Los enfrentamientos y las críticas entre los concursantes, se siguen sucediendo en 'Supervivientes 2017' y donde más se están produciendo esos desplantes es en el equipo 'Cielo' . Por un lado, se encuentran los inseparables Edmundo Arrocet y José Luis, y, por otro, Leticia Sabater, Gloria Camila y Janet Capdevilla, mientras que Eliad Cohen no se decantan ni por uno ni por otro bando. Ellas no dejan pasar la ocasión de criticar a los chicos siempre que pueden, mientras que éstos no hacen otra cosa que ignorarlas, como consecuencia esta situación da lugar a una tensa convivencia. Con estos precedentes, Gloria Camila, Leticia y Janet comenzaron a pasar el tiempo con un juego que consistía en clasificar a los concursantes, empezando por el más chulo de Playa UVA: «Bueno, Kiko... No, pero el 'number one' Iván», dijo Janet, la concursante de 'Quiero ser monja', mientras tanto Gloria Camila afirmaba que «Kiko de chulo, qué va... A mí, porque me vacila. Eso aquí y fuera. A mí las más chulas me parecen Lucía y Alba y de chicos estoy entre Iván y José Luis», mientras Capdevila añadía: «Yo he dicho Iván, pero si puedo añadir otro, José Luis, obviamente».

Más tarde llegó la duda sobre quién era el más sucio de la isla. La modelo afirmó que «José Luis. Desde que está en 'infierno' y aquí, solo se ha duchado una vez la cabeza. No sabía ni que había champú allí», pero Leticia Sabater afirmaba que «creo que... Bigote. Yo a Bigote nunca le he visto usar el jabón».

En cuanto al concursante que menos se moja en el concurso, ese honor, tal y como recoge Bekia, fue para Juan Miguel y José Luis, según Gloria y Leticia, aunque Janet apostaba por Bigote y Eliad. Sabater anunció: «Es que a Bigote no hay que contarlo, porque Bigote es un pasota del concurso. Es un tío que está aparte».

Ante tales comentarios, una de las colaboradoras de 'Tierra de nadie', Carmen Borrego quiso defender a Bigote: «Me parece injusto, pero bueno, es que a mí me gustaría saber primero qué hacen ellas en la isla, tanto que critican lo vago que es él, ¿qué hacen ellas?». Y sobre el tema de la suciedad, Borrego ya tenía un nombre: «Y para sucia yo tendría una ganadora. Para sucia, sí. Si él es sucio, a mí hay otra que me parece más sucia. Leticia. A mí me parece más sucia. Me parece más sucia, espiritual y físicamente, de las dos maneras. Desde que ha llegado, aparte de criticar a Edmundo, me gustaría que me dijeras qué ha hecho. Porque yo a ellas siempre las veo dentro del agua, muy relajadas las tres, criticando. No las he visto trabajar en ningún momento, a ninguna de las tres»