Josie le recuerda a Pilar Rubio su peor 'look'

Pilar Rubio ha sido la invitada de esta tarde de 'Zapeando'. Una visita que ha supuesto el reencuentro con uno de su excompañeros en 'Sé lo que hicistéis', Miki Nadal, según recoge Vertele.

La colaboradora habitual de 'El Hormiguero' ha sido sometida a un juicio por Josie, el estilista de 'Zapeando', que la ha felicitado por la evolución que ha experimentado en los eventos a los que ha acudido. «Has subido una cantidad de escalones...», ha señalado.

Josie, además de lanzarle flores a la pareja de Sergio Ramos también le ha dado algún que otro zasca y es que ha aprovechado la visita para recordarle, según él, cual ha sido el 'peor look' que ha lucido. «Te veo muy despeluchada, sobre todo los vaqueros. Parece que te ha pasado una apisonadora por encima», ha comentado, entre risas, el estilista.

La vestimenta a la que hace referencia Josie la llevó Rubio en un concierto de Alejo Stivel en 2011. «No le encuentro ningún sentido a este look porque no entiendo ese pelo, ni que vaya con todo eso que llevas», ha añadido Josie. A lo que Pilar se ha justificado diciendo: «Me iba esa noche a una fiesta de rock de los 80, así que iba vestida para la ocasión. Todo mi armario es así. Sinceramente, me gusta vestir así y lo defenderé siempre».