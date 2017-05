Janet Jackson regresará a los escenarios el 7 de septiembre

Janet Jackson ha anunciado en las redes sociales su regreso a los escenarios en el mes de septiembre. La hermana del rey del pop colgó hace unas horas un vídeo en el anunciaba a todos sus fans su vuelta a los escenarios. En la grabación aparece tumbada y con una gorra. También resalta su cambio físico debido al embarazo y confirma que su bebé se cría sano y feliz, además de recordar que se ha separado de su marido, Wissam Al-Mana.

Janet Jackson informa a sus fans que retomará su gira 'Unbreakable' el próximo 7 de septiembre, aunque con un nuevo nombre 'The State of the World'. Hace un año se suspendió por su embarazo de la pequeña Eissa Al-Mana que nació el 3 de enero, según recuerda Chance.