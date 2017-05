Iker Casillas llama a Josep Pedrerol «Doña Rogelia»

La relación entre Josep Pedrerol e Iker Casillas nunca ha sido demasiado fluida. Ahora, de nuevo, el portero del Oporto vuelve a atacar al presentador de 'El chiringuito de jugones', a través de Twitter. Un comentario que tuvo como origen un tuit de un fan que se refería al momento en el que Casillas no celebró el quinto gol de Ronaldo al City hace cinco años, comparándolo con Zidane que tampoco celebró uno este fin de semana. Con esto quedaba reflejado un doble rasero a la hora de medir a Casillas.

El excapitán de Real Madrid contestó al tuit: «Interesaba vender pasotismo mío...DOÑA ROGELIA manifiéstate! La alegría va por dentro...o cada uno la demuestra cómo quiere!». Con este mensaje, Casillas llama Doña Rogelia a Pedrerol, un apodo que le puso Alexis Martín-Tamayo por el hipotético parecido físico que existe con la marioneta. Este periodista, conocido por Míster Chip en Onda Cero, comenzó en Twitter: «Damas y caballeros, les presento al portero menos batido esta temporada en las principales ligas europeas (5 goles en 13 jornadas)». Instantes después los usuarios de las redes relacionaron al títere con el presentador de Atresmedia. Tras esto, respondió a las palabras agradecidas de Casillas con otro tuit: «Es que hace mucho que no me llegan ecos de Doña Rogelia hablando de ti y me dio por pensar que igual es que te iban bien las cosas. Y bingo!»