Gloria Camila ya piensa en su boda con Kiko Jiménez

Es díficil encontrar una joven pareja de famosos que tenga una estabilidad como la que muestran Gloria Camila y Kiko Jiménez. A pesar de su juventud, la hija de Ortega Cano ya ha comenzado a hablar de boda. Algo que no es difícil de imaginar según manifiestan su relación en 'Supervivientes', con varios ataques de celos incluidos por parte de ella y también de él, tal y como publica 'Bekia'.

Mientras el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se estaba bañando, Gloria Camila no pudo por menos que afirmar «es mi 'gentleman'». Al oír la expresión, Leticia Sabater le preguntó: «¿Crees que te casarás con él?» y ésta con un movimiento de cabeza lo confirmó. Además, después Capdevila le preguntó si lo siente como tal, ésta dijo «Yo ahora digo que es el hombre de mi vida, que a lo mejor me deja el año que viene» y añadió: «El hombre de tu vida lo has de sentir. Sin querer lo ves que es para mucho tiempo».

Gloria Camilia insistía: «Me veo casándome con él... su madre al lado, mi padre al lado...». Cohen le preguntó cuando quiere darle 'el sí quiero' y ella respondió sin tapujos: «¡Ah, cuando me lo pida!» Fue en ese momento, cuando la joven hizo una sorprendente revelación: «Mira, el 24 de junio, que hacemos dos años, dijo que me pediría matrimonio, si seguimos aquí. Si me pide matrimonio aquí, le digo que sí» y añadió: «¿Que me case aquí o este año? No lo sé... Tengo que preparar muchas cosas... No, pero yo quiero casarme con 27 o así».