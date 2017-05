Gerard Piqué participa en el vídeo de Shakira 'Me enamoré

Shakira se encuentra inmersa en la realización de su último videoclip, después de haber presentado el single 'Me enamoré', un tema que habla de cómo surgió el amor hacia Piqué, a quien conoció en el año 2010 durante el Mundia de Fútbol de Sudáfrica, recuerda Bekia.

Esa declaración de amor viene reflejada en la letra de esta canción que dice así: «Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé, bailé y me enamoré. Nos enamoramos».

Tras el lanzamiento del tema, ahora llega el momento de rodar el videoclip y un momento de la grabación lo ha querido compartir la cantante colombiana en las redes sociales, comparándose con Khaleesi, de 'Juego de tronos': «Momento Khaleesi en el rodaje de mi nuevo vídeo "Me Enamoré"!! Shak».

Lo que se desconocía era que Gerard Piqué iba a participar en el videoclip, tal y como ha quedado reflejado en las redes sociales. La usuaria de Instagram Alba Guimera ha compartido un vídeo en el que se les veía a ambos junto al equipo de grabación. La colombiana vestía una cazadora amarilla, mientras que él llevaba una sudadera blanca y pantalón negro.