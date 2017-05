Drama sobre el escenario en Atlanta con el fallecimiento de Bruce Hampton en pleno concierto

Bruce Hampton, un conocido intérprete de rock, murió sobre el escenario durante un concierto con motivo de su septuagésimo cumpleaños.

El creador de la Hampton Grease Band se encontraba interpretando el tema 'Turn on your lovelight' cuando se desplomó y falleció, sin que por el momento se conozcan las causas de su muerte.

Se da la circunstancia de que Hampton celebraba sus setenta años con este concierto. En las imágenes, grabadas en vídeo y distribuidas a través de Youtube, se puede observar cómo el músico se desploma durante la actuación aunque sus compañeros, confundidos y creyendo que se trataba de parte del 'show', continúan tocando unos instantes.

Como recoge la Agencia EFE, Hampton era denominado el 'Abuelo de la Escena Jam'. Creó a lo largo de su larga y prolífica carrera musical numerosas bandas, entre otras The Late Bronze Age, The Aquarium Rescue Unit, The Fiji Mariners, The Codetalkers, The Quark Alliance, Pharaoh Gummitt o Madrid Express.

Con Hampton Grease Band grabó en 1971 el álbum 'Music to Eat', un disco que tuvo escasas ventas. Tras su paso por varias bandas, en 1994 formó el dúo de rock-jazz progresivo Fiji Mariners, con el que grabó dos álbumes.

Otros trabajos publicados por Hampton son 'One Ruined Life of a Bronze Tourist' (1978), bajo el nombre de Coronel Bruce Hampton; 'Bootleg Live!' (2000), 'Now' (2006) y, en el año 2014, 'Pharoah's Kitchen'.