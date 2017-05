Brad Pitt reconoce que el alcohol ha arruinado su matimonio

Brad Pitt ha roto su silencio y ha concedido una entrevista en profundidad en la revista 'GQ Style', en la que ha confesado que ha dejado de beber y que está acudiendo a una terapia tras su separación de Angelina Jolie.

Esta entrevista llega dos semanas después de publicarse dos fotografías del actor en las que aparecía extremadamente delgado, por lo que rápidamente llegaron las especulaciones sobre una posible depresión. Pero por lo que parece se debe a que Pitt se está preparando para su nueva película 'Ad Astra', en la que se meterá en la piel de un astronauta que se convierte en un «náufrago del espacio».

En la entrevista de 'GQ' solo mencionó a su ex en una ocasión para promocionar su nueva película 'First They Killed My Father'. También recordó a sus seis hijos y la lucha en la que está inmerso por su custodia.

El actor aseguró que la bebida ha sido su auténtico problema y que su excesivo consumo le ayudó a romper su matrimonio. Brad ha señalado que ahora mismo está reconstruyendo la relación con sus pequeños, también afectada por sus largas temporadas fuera de casa ocupándose del trabajo. En la entrevista también se culpa de la ruptura del matrimonio. «Me tocó la lotería y todavía perdería mi tiempo en cosas vacías», dice el productor, que afirma saber muy bien lo que significa el amor. «Significa amar sin sentido de la propiedad. Significa no esperar nada a cambio», añadió.

El actor se encuentra ahora en una fase de recuperación y reconoce que el alcohol fue un problema durante los años que convivió con su exmujer: «No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo. Cuando formé mi familia detuve todo excepto el alcoholismo. Pero incluso este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema».