Alyson Eckmann podría tener un programa tras su triunfo en 'GH Vip'

Alyson Eckmann parece que le ha cogido gusto a la pequeña pantalla, después de salir ganadora del 'Gran Hermano Vip 5'. Ahora la americana se convertirá en una de las concursantes de 'Me lo dices o me lo cantas', un nuevo programa musical que será presentado por Jesús Vázquez, según informa El Televisero.

En este espacio Alyson volvería a coincidir con Corina Randazzo, otra de las invitadas y con la que compartió pantalla en 'Un príncipe para Corina'. Además, también contarían con la presencia de Fortu y Alonso Caparrós.

'Me lo dices o me lo cantas' consistirá en cambiar alguna letra de canciones, buscando divertidas versiones de conocidos éxitos musicales. Cada semana se pasarán por el plató varios famosos que tendrán que protagonizar una actuación musical con dos características: la base musical será la de un tema conocido con una letra totalmente distinta a la original que estará inspirada en noticias y personajes de actualidad.

Este nuevo formato, producido por FremantleMedia tiene un parecido enorme a 'La parodia nacional', un programa que fue presentado por Constantino Romero en el que los concursantes tenían que cambiar las letras de las canciones.

'Me lo dices o me lo cantas' sigue el concepto de otros espacios de las televisión estadounidense como 'The tonight show starring Jimmy Fallon', 'The late late show with James Corden' o 'Jimmy Kimmel live!'