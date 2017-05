Paz Padilla llama tonta a Belén Esteban en 'Sálvame'

La tensión rodeó el plató de 'Sálvame diario' ayer, 1 de mayo, después de que su presentadora Paz Padilla y la colaboradora Belén Esteban protagonizaran una fuerte discusión mientras hablaban de la participación de Gloria Camila en 'Supervivientes', según recoge Formulatv.

Amador Mohedano, tío de la concursante del reality de Telecinco, envió un mensaje a Patricia, directora del programa, pero el ruido en el plató provocó que Padilla no entendiera las órdenes que le estaba dando su directora. De ahí que haya dicho que «no le estamos entendiendo».

Ha sido en ese momento cuando Belén ha querido explicárselo a la presentadora: «Amador le ha enviado un mensaje a Patricia» y Paz Padilla le ha dicho a la tertuliana: «A ver 'quilla', ¿tú eres tonta? Pues claro que se que ha escrito un mensaje, no me lo tienes que decir». La colaboradora le ha respondido: «A mi tonta no me llamas», a lo que la presentadora ha replicado: «Es una forma de hablar».

Tras el cruce de palabras, Belén ha salido del plató diciendo: «A mí esa forma de hablar no me gusta. Ya te pasas. Eres la presentadora. Si te dicen a ti tonta, la que montas es buena. Me salgo para no soltarte una fresca».