Nuria Fergó estrena videoclip después de ocho años

Nuria Fergó ha vuelto a grabar un videoclip ocho años después. Lo ha hecho con el ‘single’ que lanzó el pasado verano en plataformas digitales, ‘Bailando bajo la lluvia’, «empujada por mis fans, que no dejaban de pedírmelo», confiesa la cantante nerjeña, finalista en la primera edición de Operación Triunfo. La pieza audiovisual, que puede verse gratuitamente en Youtube, acumula ya más de 33.400 visualizaciones en apenas dos meses.

La productora mallorquina Rewplay Studios S. L., bajo la dirección de Catherine Fernández, ha sido la encargada del trabajo, que se rodó a comienzos de año en la isla en la que la cantante, modelo y actriz malagueña vivió cinco años, hasta su ruptura con el que hasta entonces era su marido y mánager, José Manuel Maíz, con el que tiene una hija en común, Martina, de cinco años. «Es una isla que me encanta y tengo grandes amigos. Intento escaparme en verano unos días», manifiesta la artista nerjeña, inmersa estos días en distintos proyectos musicales, de moda y de interpretación.

«La verdad es que no me puedo quejar, se presenta un verano muy completo, tengo ya cerrados más de 15 conciertos, tanto con mi banda como con el espectáculo ‘México Lindo Sinfónico», asegura la cantante, que también ha sido recientemente imagen de la nueva colección de la marca Vero Moda. Así, para verla actuar en Málaga habrá que esperar hasta el próximo 15 de julio en Campanillas o el 10 de agosto en Estepona. Además, acaba de grabar la canción ‘No te quiero ver llorar’, el tema principal de la nueva serie musical que prepara el realizador malagueño Kike Mesa, ‘El Güiri’. En ella volverá a desplegar su faceta de actriz, como ya hizo en la serie de TVE ‘Amar en tiempos revueltos’, entre 2006 y 2008, o en 2014 con el musical ‘Lucía la Maga’. En esta ocasión hará de camarera, en una producción en la que compartirá guión con Joaquín Núñez, Alfonso Sánchez y María Barranco, entre otros intérpretes.

El tema del que ha lanzado ahora su primer videoclip tras ‘Tierra de nadie’, su último trabajo discográfico, editado en 2009, vuelve a tratar sobre el desamor, como también hizo con su anterior single ‘Castigo Divino’, de 2012, y del que no grabó una pieza audivisual. Aunque Fergó aclara que la letra «puede aplicarse a cualquier situación complicada que pueda aparecer en la vida, como una enfermedad o la pérdida del trabajo».

A los ritmos latinos le añadió, con la ayuda de Antonio Ferrara, su toque flamenco. «Es un gran profesional y persona, le tengo mucho cariño”, dice. “Él compuso mis éxitos ‘Brisa de Esperanza’, ‘Quiéreme’ y ‘Con las manos vacías’. Le mandé la canción y le pedí que si podía meter unas guitarras flamencas. De inmediato me hizo una pequeña prueba en su estudio y me la envió. Me encantó», recuerda.

A la venta en las principales plataformas de música ‘on-line’, el tema ‘Bailando bajo la lluvia’ es su primera incursión en ritmos latinos.«He cantado de todo, y lo sigo haciendo en mis conciertos: rancheras, copla, boleros, baladas... me falta el jazz, que me encantaría que fuera lo próximo que probara», dice. La oportunidad de este nuevo ‘single’ le surgió en un viaje a Ecuador en diciembre de 2015 para participar en un programa de televisión solidario. Allí conoció a Miguel Villacreses, de Moonlight Entertainment. Le propuso grabar un tema del compositor Alejandro Rey. «La letra no me convenció y me dio libertad para cambiarla», confiesa la artista.

El lanzamiento de un nuevo disco es la pregunta que todos sus fans le hacen constantemente. «Ya va siendo hora de que sí lo haga, pero aún no he encontrado el momento», asegura Nuria Fergó, quien explica que el reencuentro de los concursantes de la primera edición de OT, tras 15 años, celebrado el pasado octubre, fue «muy emocionante», con un concierto en Barcelona y un documental que se emitió en TVE.

«Nos lo pasamos genial, fue una experiencia muy bonita, con muchos recuerdos», asegura. Sobre el anuncio de TVE de recuperar el formato en este año 2017, la cantante nerjeña sostiene que le parece «bien». «Es un formato muy bonito, y todo lo que sea música en directo, en televisión, está bien, querrán competir con ‘La Voz’ y ‘Tu cara me suena’», considera.