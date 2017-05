Messi tiene un doble

Hace unas semanas conocíamos el doble de Leo Messi en Brasil y ahora ha surgido otro clon del jugador argentino en Irán. Mientras el primero recordaba al futbolista en una etapa más juvenil, éste nos recuerda al Messi actual con barba y todo, según recoge 'El Mundo Deportivo'.

El joven se llama Reza Parastesh y está aprovechando su parecido para sacar alguna que otra sonrisa a sus seguidores, además de participar en actos.

Reza se pasea por las calles de Teherán y no para de ser acosado para sacarse fotos junto a él. El parecido físico es enorme, aunque no el futbolístico ya que lo suyo no es darle patadas al balón.

El joven iraní lleva el mismo peinado que Messi, barba semicolorada y camiseta de la selección argentina. Esta imagen ha sido retratada por Mehr, una agencia de noticias iraní que se sorprendió al encontrarlo sacándose 'selfies' con los seguidores