Jorge Javier Vázquez se defiende de los ataques en las redes

Es habitual ver como personajes conocidos, entre ellos los presentadores estrella de la televisión, reciben agresiones verbales en las redes sociales. Ahora ha sido Jorge Javier Vázquez el damnificado. Ante tal número de insultos, el presentador de 'Supervivientes' no ha aguantado más y ha dicho: ¡Basta!, según publica Ecoteuve.

Para ello ha colgado fotos de algunos de los seguidores que le ha insultado, respondiéndoles de la misma manera. «Consternado. Esta señora tan fina me ha llamado gordo en Instagram. Me ha jodido el puente. Y él, me ha llamado feo. Claro, quién fuera él», dijo irónicamente.

El comentario de Jorge Javier iba acompañado de varias imágenes en las que aparecían las personas que le habían insultado.

A raíz de su original respuesta, los seguidores del presentador mostraron su apoyo, aunque tampoco faltaron las críticas por «haber caído en la trampa» de darles la relevancia que buscaban.

También había otras opiniones que le recordaban que era una persona pública, mientras que los usuarios a los que había atacado eran anónimos, a pesar de que no justificaban sus insultos.