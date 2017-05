David, concursante de 'First Dates', se identifica con Amador de 'La que se avecina'

David fue uno de los comensales invitados al restaurante más popular de televisión, el de First Dates'. En frente tuvo como compañera de mesa a Nieves y la verdad es que los dos sintonizaron a la perfección.

Este madrileño de 24 años decía llevar una mala racha en cuestiones del amor. «Me identifico con Amador Rivas, Pablo Chiapella, el de 'La que se avecina', porque no liga ni para atrás y yo estoy prácticamente igual», señalaba, aunque quería dejar claro que no siempre ha sido así, ya que en épocas anteriores no le ha ido tan mal y como muestra de ello es el hijo que tiene. Al igual que su cita, Nieves también comparte paternidad. Aunque lo que le ha sorprendido a la chica es que el joven viviese con su madre, lo que le llevó a decir que esperaba que no tuviese 'mamitis', según publica Formulatv.

En el momento de decidir si iban a tener una segunda cita, ella ha dicho que no. Una respuesta que ha sorprendido al madrileño, pero Nieves inmediatamente lo ha arreglado y le ha dicho que una no, que tendría muchas citas, lo que ha dibujado una sonrisa en el rostro de David.