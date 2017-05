Antonio David y Rosa Benito arremeten contra Jesús Mariñas

La nueva edición de 'Supervivientes' está provocando más polémica fuera de Honduras que en las islas donde se desarrolla el reality. Y como parecía claro, uno de los principales focos de atención es Gloria Camila.

La joven ha utilizado el programa para confesarse, especialmente con Leticia Sabater, a quien concedió toda una entrevista, como recoge la web de 'Bekia'. Gloria Camila hizo todo un desarrollo sobre la mala relación con las Campos, lo que provoca que Bigote Arrocet no tenga ninguna relación con ella. Cuando todo ello salió a la luz en el programa 'SV: Conexión Honduras', varios presentes en el plató como Carmen Borrego quisieron tomar la palabra.

Pero Gloria Camila no se limitó a decir lo mal que se lleva con las Campos, sino que también tuvo palabras para Jesús Mariñas, de quien dijo: «Me cae como el culo. Es un sinvergüenza». Esto provocó la inmediata reacción del colaborador: «Ella dice que soy un sinvergüenza. Hay mucha gente que lo piensa así también, entonces, no es ella sola. Como tampoco soy yo el único que cree, que piensa y que lamenta que Gloria Camila no sea la hija que merecía Rocío Jurado», unas duras palabras que no quedaron sin respuesta.

Como un resorte, Rosa Benito reaccionó y le preguntó: «¿Por qué?», mientras Macarena, prima de Gloria Camila y su defensora en plató, también atacaba al periodista, que no cesó en sus ataques contra los hermanos Ortega Mohedano.

"E", afirmó Mariñas provocando la inmediata reacción en Rosa Benito, que le preguntó '¿por qué?' en reiteradas ocasiones, mientras que Macarena, la prima y defensora de Gloria en plató, también saltaba contra el periodista, que siguió erre que erre con su discurso contra los hermanos Ortega Mohedano. «Como José Fernando tampoco lo es. Porque no. Porque la generosidad que tuvo Rocío, y tú lo sabes mejor que nadie, en adoptar a esos niños».

Benito recriminó esos comentarios: «No es justo lo que estás diciendo». Apoyada por Macarena: «Te voy a decir una cosa: No sé si es la hija que merecía mi tía, pero te puedo decir que mi tío está muy orgulloso de su hija y ella está muy orgullosa de los padres que le han tocado».

A partir de ahí, otro que se sumó a la fiesta contra Mariñas fue Antonio David Flores, callado hasta ese momento. El ex de Rociíto aprovechó el turno para defender a Gloria Camila y mandar un recado a las Campos: «Yo prefiero igual no hablar de la familia de Edmundo. Entiendo que Mariñas esté enfadado con el comentario...», dijo, antes de que el periodista volviese a la carga y a subir la temperatura del plató. «Insisto y repito lo que acabo de decir: A Rocío, estos niños le hicieron la vida a cuadros», mientras Rosa Benito negaba con la cabeza: «Eso no es verdad...».

Mariñas recordó que «José Fernando fue mandado a cinco reformatorios», lo que provocó las quejas de Rosa Benito: «¿Por qué estamos hablando de alguien que no está concursando? ¿Por qué estamos hablando de José Fernando que no está concursando y lo deberíamos dejar aparte?».

En ese momento, Antonio David volvió a pedir su turno: «No, es que ya está bien. Es que, de la misma forma que se respeta a la familia de las Campos y de la misma forma que se pide respeto para ellas porque María Teresa Campos no está aquí, ¡José Fernando no está aquí! Así que un punto en la boca, ya vale. Ya está bien con el rollo...».

Pero Mariñas no se calló y por lo bajo seguía murmullando cosas. «¡Que no hables más de José Fernando! Que José Fernando no está concursando y es respetable», le recriminó Antonio David, levantado ya de su asiente y dirigiéndose en tono amenazante hacia Mariñas.

El enfrentamiento contra Jesús provocó la unión de Rosa Benito y Antonio David. Éste bromeó: «Oye Rosa, te voy a decir una cosa, el primero que se ha levantado he sido yo, así que no te copies», mientras Nagore se hacía eco de la situación: «¡Al final, Mariñas os va a unir a Rosa y a ti! ¡Muy bien, Mariñas!». Antonio David también recordó que «en la vida de Rocío Jurado ha habido cuatro cosas que han sido fundamentales, que ha sido el respeto a los demás, la lucha, el trabajo y la unión de la familia».