Bea quiere ser madre...pero su pareja Rodrigo dice que no es el momento

Bea, la ganadora de 'Gran Hermano 17', ha dejado la casa en la que vivía con su abuela para mudarse a otra en Madrid y comenzar una nueva vida, aunque eso sí, en principio no tiene pensado vivir con Rodrigo, sino con su amiga Clara, según recoge Bekia.

En el próximo episodio de 'Rodéanos' veremos como la joven se despide de su abuela que está un poco apenada por la marcha de su nieta, aunque no disimula su felicidad por su yerno: «Estoy muy tranquila con Rodrigo porque él te apoya mucho y me gusta mucho como se comporta contigo y lo veo muy buena gente», apunta.

En el capítulo Bea nos habla de sus sensaciones al dejar la casa de su abuela: «Es una sensación muy extraña porque es alegría y felicidad e ilusión por una nueva etapa pero también me da mucha tristeza y pena dejar a los míos, mi gente, mi familia, todo».

Al encontrarse con Rodrigo han llegado las discusiones. Él le ha dicho: «A ver si te vuelves prontito a Valencia, qué intensa eres. No sé a quien se le ocurrió la idea de que vinieses pero se ha equivocado», entonces Bea le respondió: «Bájame ahora mismo las maletas que me voy del coche».

Pero tras la tormenta llegó la calma y comenzaron a dedicarse palabras bonitas. A continuación se han ido al piso en el que Bea va a vivir con su amiga Clara. Nada más verlo, Rodri le ha dicho que era «una mierda».

Tras dejar las cuestiones domésticas para otro momento, Rodri invitaba a Bea a que contara a cámara lo que le rondaba por la cabeza últimamente: «Quiero ser madre y Rodrigo no quiere, no quiere hacerme madre. Dice que estoy loca», un comentario que tuvo continuación en el joven que matizó: «Quiere ser madre pero no va a ser madre, es muy joven y muy inmadura para ser madre. Tenemos que cuidar primero de nosotros, que no sabemos y luego el niño».