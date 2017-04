Gloria Camila se empieza destapar en 'Supervientes'

Cuando se cumple la primera semana de 'Supervivientes', los concursantes están comenzando a obsequiarnos con las primeras 'perlas', a la vez que hemos conocido el nombre de la primera expulsada, Paola Caruso, y a las concursantes nominadas: Laura, Leticia, Paula y Janet, según recoge Chance.

Gloria Camila y su chico estarán, en principio, una semana más alejados, aunque la hija de Ortega Cano no se lo esperaba tal y como ha comentado: «Pensaba que iba a terminar el castigo hoy».

Gloria Camila se ha convertido en la primera superviviente que ha hablado de su vida fuera de la isla. Su confesora ha sido Leticia Sabater, a quien le ha dicho: «Mi hermana dejó de hablarnos tras la muerte de mi madre». Y ha explicado dolida que «llamaba a mis sobrinos y ella me decía que estaban durmiendo, a las ocho de la tarde, me parece raro». Pero la hija de Ortega Cano no se ha quejado solamente de Rocío Carrasco, también lo ha hecho de Edmundo, de quien dice que la ignora debido a la mala relación que tiene con la familia Campos: «Me ha ignorado desde que llegué. Mi hermana tiene una relación muy buena con Terelu y María Teresa, pero a mí no me caen bien».

Por su parte, Bigote Arrocet, sobre Gloria Camila, ha dicho que no la conocía hasta que la ha visto en la isla y le ha echado en cara que «se pasa todo el día hablando con su novio, a pesar del castigo», mientras ella se ha defendido diciendo que «por lo menos yo hago algo, tu estás todo el día tumbado sin hacer nada». Por lo que parece, Camila no es la única que piensa de la misma manera de Bigote. Leticia Sabater también se ha enfrentado al novio de María Teresa Campos a quien ha acusado de «estar de vacaciones».

Jorge Javier ha querido saber cómo estaban pasando estos primeros días los concursantes. Las primeras en contestarle han sido Las Mellis, que le han dicho: «Estamos bien, hemos comido, pero nos preocupa no poder ir al baño».

Gloria Camila parece que, aunque no mantiene buena relación con Bigote, sus diferencias con Alba Carrillo están ya superadas y como le ha dicho a Jorge Javier: «No quiero que pase esto más (refiriéndose a la trifulca), quiero disfrutar del concurso».

El presentador también entabló una conversación con Gloria Camila para saber algo más de la relación de la joven con Rocío Carrasco. Jorge le preguntó «¿Cuándo dejaste de echar de menos a tu hermana Rocío?» y ésta le contestó: «Hace muchos años» y añadió «Supongo que no nos aceptará como hermanos. No tengo otra teoría. Por pensar, se pueden pensar muchas cosas, que no nos aceptará nunca, que ya se había terminado el papel de hacer de hermana».

Gloria también tuvo palabras para su padre y hermano: «Mi hermano es muy bueno y le han destrozado poco a poco. Kiko dice que es muy vulnerable y necesita a una mujer que esté a su lado y le dé cariño».

En cuanto a los nominados de la primera gala, estos han sido: Laura Matamoros, Leticia Sabater, Janet y Paola. Sobre su nominación, Sabater ha comentado que «fui traicionadamente nominada. Me decepcionó completamente Janet ya que para mí era una amiga, no hemos tenido peleas, hemos recogido caracoles juntas...», y ésta le ha respondido: «En su día me arrepentí, pero Leticia tiene una doble cara, se mete en la vida de los demás y ataca a la gente».