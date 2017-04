Toño Sanchís está convencido que va a ganar el juicio que tiene contra Belén Esteban

El próximo 30 de mayo Toño Sanchís y Belén Esteban volverán a verse las caras en los juzgados, en lo que el exmánager de la tertuliana ha querido denonimar «un reconocimiento de deuda», aunque también lo ha llamado, en el programa de Ana Rosa, «juicio definitivo». Toño ha expresado cómo se siente en estos delicados momentos: «Yo estoy tranquilo. Lo afronto bien y con la cabeza alta. Sé que voy a ganar».

En la entrevista para la revista 'Cotilleo' dice que Belén Esteban: «Se ha hecho, a mi costa, nueve 'Sálvame deluxe', portadas en revistas donde alega estar pasando por momentos económicos complicados y lo único cierto es que desde que yo la conozco tiene deudas con Hacienda. Ella arrastra las deudas desde hace muchísimos años. Es una falta de respeto que diga que tiene problemas económicos y no pare de viajar: Londres, Birmingham, Canarias durante toda Semana Santa...».

Pero Toño Sanchís ha ido un poco más allá y ha opinado sobre el futuro profesional de la que hace tiempo fue su representada: «Es un personaje que está en declive, no suma, no aporta nada a la televisión. Ha quemado todas sus historias y ha vivido de mí en estos últimos dos años. Insisto: Nueve 'Sálvame Deluxe' muy bien pagados, más sus colaboraciones, portadas en revistas. Esta señora ha ganado conmigo muchísimo dinero, igual que anteriormente lo hacía con la familia Janeiro. Me he convertido en su nuevo Jesulín».

Toño también se ha despachado a gusto con uno de los amigos de Belén en 'Sálvame', Kiko Hernández a quien ha enviado un mensaje: «Kiko Hernández, un señor que está demandado, juzgado y condenado por estafa y me llama estafador a mí. Ya no le consiento ni una más. Hay una demanda interpuesta contra él, ha dicho muchas burradas y por supuesto que lo veré en los juzgados».