Richard, el nuevo expulsado de 'Top Chef'

Richard se ha quedado a las puertas de entrar en la final de 'Top Chef' al convertirse en el noveno eliminado de la cuarta edición. Tras conocer su derrota, el concursante solamente quiso hacer un balance positivo de su paso por el programa: «Mi deseo era llegar hasta el final, volvería sin ninguna duda a vivir esta experiencia», comentaba, a la vez que añadía: «Hay que mirar siempre hacia delante, me llevo sobre todo una experiencia que no voy a olvidar nunca, me voy con la idea de que me alejo de la familia».

Tras su marcha, Rakel ha sido la concursante que más ha lamentado su expulsión como quedaba reflejado en sus palabras: «Es un tío con el que se puede contar y juega limpio. Siento que se me va mi equilibrio y balanza, mi apoyo sincero de verdad».

Con la salida de Richard y el regreso a las cocinas de Melissa, la tensión volverá a aterrizar en los fogones. De hecho, Rakel ya le ha pedido a su compañera que le dejara de atacar, mientras hacía una reflexión en voz alta: «me he llevado una decepción con Melissa, me está dando palos todo el rato».

En el próximo programa, nuestros cocineros contarán con unos ayudantes muy especiales Arturo Valls, Manuela Velasco, Ruth Lorenzo y Maxi Iglesias.