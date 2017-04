Mila Ximénez saca a pasear su mala leche

'Sálvame' está explotando todos los frentes posibles con la única finalidad de ganar audiencia. Sus directores y productores para conseguirlo han optado por disfrazar a los colaboradores de personajes famosos. El primero en pasar por maquillaje fue Gustavo González, a él le siguieron Belén Rodríguez , Chelo García Cortés y Kiko Matamoros y ayer le tocó el turno a Mila Ximénez, pero por lo que parece, la tertuliana no se lo tomó tan bien como el resto de sus compañeros, según recoge Bekia.

De todos es sabido que a Mila no les gusta en absoluto disfrazarse, por lo que ha puesto el grito en el cielo al tener que hacerlo. Jorge Javier Vázquez presentaba la sección 'Hecho un cuadro', mientras el resto de los colaboradores no podían evitar las risas. El presentador no aguantó más y comentó: «Tanto que hablan en este país... Se está hablando en una televisión generalista de arte. Aquí hemos tenido nuestra pequeña ración de cultura y la vamos a seguir teniendo con la Infanta Margarita».

Tras una gran ovación por parte del público, detrás del pantallón apareció Mila Ximénez con un postizo cardado de color rubio, la cara maquillada en tonos blancos y un traje al más puro estilo menina. Al verla, Jorge Javier no pudo evitar reír y dirgirse hacia ella para decirle: «Pero Mila, a mí me encanta». La respuesta de ésta no se hizo esperar: «A ver eh, ni media coña porque estoy de muy mala leche. Mírame, la Infanta Margarita... Parece que tengo un perro de agua en la cabeza. Me voy a poner como la madre de Alba Carrillo, te lo digo en serio. Mírame la cara que me han puesto que parece que he ido al hospital. Parece que me ha dado un ictus cerebral. Es muy bonito, es muy bonito. Yo ya me lo he puesto ahora voy y me cambio».

A medida que pasaba el tiempo, el cabreo de Mila fue en aumento y para que no decayera, el presentador le recordó que debería estar disfrazada las cuatro horas que dura el programa. Milá un poco más resignada pero igual de enfadada señaló: «¡Te lo dije, no me vistáis de menina, no me vistáis de menina... Pues nada de menina!» y unos minutos después añadió: «Pues nada, si estoy preciosa ¿por qué no te vistes tú de menino?»