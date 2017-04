Karina nunca sospechó que Juan Miguel, de 'Supervivientes 2017' «fuera bisexual»

Juan Miguel se está convirtiendo en la gran atracción de 'Supervivientes 2017' por los momentos divertidos con los que nos está obsequiando a los telespectadores. Para empezar, lo que ha levantado pasiones es su peculiar bañador con tirantes, con el que dejaba al descubierto sus pezones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las redes sociales, según señala Formulatv.

Juan Miguel se hizo popular por su relación con Karina, aunque terminara como el rosario de la aurora, con numerosos juicios por la custodia de su hija, pero al final consiguieron solucionar todas sus diferencias y, ahora, solo tiene buenas palabras para él.

En una entrevista para la revista 'Lecturas', la cantante y su hija Rocío han recordado desde sus inicios hasta la situación familiar actual. «Un día llegué de trabajar y lo vi con un chico. 'Si ya no cuento para ti, es mejor que me vaya', le dije», ha señalado la cantante, al referirse al momento en el que descubrió la bisexualidad de su ex. La representante de España en Eurovisión de 1971 afirma que «nunca sospeché que Juan Miguel fuera bisexual» y añadió que «desde el momento en que le conocí me abrió las puertas de su casa, me peinó y me hacía los estilismos».