Elettra Lamborghini confiesa que se ha enamorado de una de las Súper

Elettra Lamborghini, concursante de la quinta edición de 'Gran Hermano Vip' sigue sorprendiendo fuera de casa de Guadalix de la Sierra. La italiana ha confesado que siente una atracción especial hacia una una mujer que se esconde tras la voz del Súper de 'Gran Hermano' y que ya había conocido previamente, según publica Formulatv.

También reconoce que muchos de sus compañeros en el reality no le interesan «porque no son compatibles conmigo» y que no conoce «a ninguna Aída Nízar», dejando patente su enemistad con la vallisoletana.