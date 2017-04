Un documental saca a la luz la relación entre Whitney Houston y Robyn Crawford

Robyn Crawford, la asistente de Whitney Houston, nunca fue bien vista por las personas que rodeaban a la cantante, en concreto por Bobby Brown o su madre Cissy Houston, pero también es bien cierto que si éste no hubiera desaparecido de su vida, la diva de la música estaría viva.

Estos dos personajes son los auténticos protagonistas del documental 'Whitney: Can I Be Me' que ha sido codirigido por Nick Broomfield y Rudi Dolezal y que se estrenó el pasado miércoles en el Festival de Cine de Tribeca y que será emitido por Showtime el próximo verano, según recoge el portal 'Chance'.

La cinta recoge entrevistas a familiares, amigos y personas cercanas a la artista y además hace hincapié en la relación que unió a estas dos mujeres que se conocieron siendo adolescentes y trabajaban en un centro comunitario de East Orange (Nueva Jersey).

Ellin Lavar, amigo y estilista de la diva, comenta: «No creo que fuera homosexual, creo que era bisexual» y añade: «Robyn se fue y esa fue la caída de Whitney. Robyn era la persona que la mantenía unida. Robyn le proporcionó un lugar seguro, en el que Whitney encontró consuelo».

Por su parte, Kevin Ammons, miembro del equipo de seguridad de la estrella musical, subraya que «Robyn y Whitney eran como gemelas. Eran inseparables», mientras que su guardaespaldas David Robers matiza que «Bobby Brown y Robyn Crawford eran como el fuego y el hielo. Se odiaban mutuamente. Ambos luchaban por el afecto de Whitney. Bobby y Robyn tuvieron algunos altercados físicos y hubo momentos en los que él no fue siempre el ganador».

Estos enfrentamientos entre la asistente y el marido de Whitney llegaron a su momento cumbre al final de la gira 'My Love Is Your Love' en 1999 y en la que Robyn decidió marcharse. «Creo que Robyn fue probablemente la única persona, al menos que conocí, que comprendió completamente a Whitney. Confió en Robyn el 100%. Era su confidente y esa era la fuente de la fricción con su esposo», apuntó la realizadora Dolezal.

A Cissy Houston, en 2013, según dijo en el programa de Oprah Winfrey, le habría molestado que su hija fuera lesbiana. Cissy escribió por primera vez en el libro 'Remembering Whitney', sobre la relación de su hija con Robyn Crawford: «Simplemente no la quería con mi hija. No sé nada de una relación romántica. Eso es lo que dijeron todos, pero tampoco lo sabían».