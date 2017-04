Bill Cosby asegura que está completamente ciego

Bill Cosby no está atravesando por su mujer momento y no parece que la situación vaya a mejorar, ya que no olvidemos que falta menos de un mes para que comience el juicio contra el cómico por supuestos abusos sexuales contra numerosas mujeres. Pero, además de sus problemas legales, el actor ha comentado en una entrevista al diario 'NNPA Newswire' un secreto que no había desvelado antes : su ceguera provocada por el queratocono, una enfermedad ocular degenerativa, según recoge el portal 'Bekia'.

Cosby comentó en la entrevista que hace dos años al levantarse de la cama le dijo a su mujer Camille que no podía ver nada. «Los doctores confirmaron lo peor: no hay nada que se pudiera hacer para reparar mi visión». Aunque habló de sus problemas de salud, el tema de los abusos sexuales, ni tocarlos, aunque si dijo de que no sabe cuándo regresará a los escenarios. «Espero que ese día llegue pronto. Tengo algunas rutinas e historias en las que me encuentro trabajando. Solo pienso en salir al escenario en algún sitio de Estados Unidos y sentarme en una silla y realizar mi presentación, algo que dará comienzo al próximo paso en mi carrera».

El primer juicio por agresiones sexuales contra Andrea Constand se celebrará el 5 de junio, por el que podría recaerle una pena de cinco años de prisión. No hay que olvidar que algunas de las denuncias que ha recibido tienen relación a hechos que se produjeron hace cincuenta años.

Evin Cosby, hija menor del acusado, quiso defender a su padre diciendo que éste respeta y ama a todas las mujeres: «Él no es abusivo, violento o un violador. Al igual que otras celebridades tentadas por sus oportunidades, tuvo sus amoríos, pero eso fue entre él y mi madre».

La joven sostiene que este tema está afectando a la familia: «La persecución pública que se está haciendo contra mi padre y la crueldad de los medios que tachan a mi padre de violar sin saber la verdad, ha afectado duramente a mi familia e hijos. Las hirientes acusaciones sobre cosas que pasaron supuestamente hace 40 o 50 años, no solo castigan a mi padre, sino a cada uno de nosotros».