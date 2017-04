Aylen Milla y Marco Ferri siguen juntos... según la argentina

El pasado martes 25 de abril, Marco Ferri acudía al plató de 'Sálvame' para adelantarnos que su relación con Aylen estába practicamente rota. El joven italiano decía que «hemos decidido darnos un tiempo para verlo todo». Pero las declaraciones de Marco no acababan ahí, también hizo referencia a otra compañera de reality, Alyson Eckmann de la que dijo que guardaba un buen recuerdo y que era encantadora. «Ojalá un día podamos volver a reírnos y retomar la relación donde la dejamos por circunstancias que no pertenecían a nosotros», añadió.

La noticia de su posible ruptura con Aylen se extendió como la pólvora por las redes sociales, por lo que Aylen quiso tomar cartas en el asunto y desmintió que su relación con Marco había concluido. La joven argentina publicó un vídeo en Vippter recordando que aunque habían decidido tomarse un tiempo, todavía no habían concluido la relación. «Sé que hay mucha gente que nos quiere y están preocupados. Solo quiero decir que no nos hemos dejado, que un tiempo no significa que nos hayamos dejado. Seguimos siendo pareja y no nos hemos dejado. Eso es todo lo que tengo que decir».