La tensión se masca en una cita de dos mujeres en 'First dates'

Aniurka y Leide fueron dos de las invitadas que llegaban a 'First Dates' para encontrar su media naranja. Pero desde el primero momento, nos pudimos dar cuenta que no estaban hechas la una para la otra como lo pone de manifiesto la conversación de 'besugos' que mantuvieron en algún momento. Mientras alguna explicaba que vivía sola con su gato, la otra le decía que era un «cliché de lesbianas», a lo que su compañera de mesa algo molesta le respondió «esos comentarios no hacían ningún bien a su colectivo».

A medida que avanzaba la cita, las diferencias iban en aumento, según recoge 'Vertele'. Tal era la escasa atracción que sentían entre sí que Aniurka comenzó a fijarse en Lidia Torrent y comentó que hubiera estado mejor la cita con ella. Lo cierto es que no desaprovechó la ocasión de tirarle los tejos y confesarle su interés por ella. Al terminar la cita, como era previsible cada una de las pretendientas se fue por su camino.