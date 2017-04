Salva se convierte en el tercer expulsado de 'Masterchef'

Salva, el peluquero, se ha convertido en el tercer expulsado de 'Masterchef' en su quinta edición. Tras conocer su eliminación, se ha lamentado de su actuación: «Estoy un poco enfadado conmigo porque podía haber hecho más. Me voy con un poco de amargura», apunta.

Según él mismo reconoce, «en los momentos claves me he atascado. Cada vez le estaba cogiendo más gusto pero he de reconocer que me podía la presión». No obstante, su paso por el concurso lo recordará gratamante: «Me llevo una gran experiencia y no tengo palabras para decirle a mis compañeros lo agradecido que estoy. No puedo decir nada más que gracias. Voy a seguir cocinando, esto te marca para siempre».

Como dato diferencial respecto a anteriores ocasiones, según recoge Formulatv, un concursante tuvo la posibilidad de evitar que su compañero abandonara el programa. Se trataba de José María que prefirió salvar a Elena que a Salva. Justificó su decisión diciendo que «no he visto su plato rematado y a la que creo que hoy estaba más débil, le he echado un cable», aunque más tarde ha aclarado que esa decisión tenía algo que ver con una estrategia: «Pensé en salvar a alguien que no me pudiera dar problemas a lo largo del concurso».

A Elena no le ha importado que la vean como un rival débil. «Aunque estuviera feliz con mi plato, cogía la cuchara con una mano o con veinte. Se me ha abierto el cielo, he visto la luz...».